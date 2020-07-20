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В Германии самолет врезался в башню аэропорта

Двух мужчин, которые находились на борту, госпитализировали

Самолет в башни аэропорта MOZ.de

В немецком Мюнхеберге сверхлегкий самолет врезался в башню аэропорта. Об этом сообщает MOZ.de.

Инцидент произошел вчера, 19 июля. Отмечается, что на борту было двое мужчин: 68-летний пилот и его 46-летний сын. Их спасли медики, которые на вертолете доставили пострадавших в больницу. Они выжили, но получили серьезные повреждения.

Причина столкновения сверхлегкого самолета пока не известна. Эксперты, которые будут расследовать авиакатастрофу, уже были на месте аварии в воскресенье.

Сообщается, что кроме пассажиров самолета никто не пострадал. Во время столкновения на башне находился мужчина, но он не получил повреждений. Сама башня, в которую врезалось судно, уцелела.

Самолет до сих пор висит на башне, поскольку спасатели и правоохранители пока не могут его снять. Это из-за того, что самолет имеет ракету в составе спасательной системы, которая активируется в случае аварийной посадки. Поэтому перед тем как его снять, специалистам необходимо деактивировать устройство.

Известно, что аэропорт, на территории которого произошла авария, – это бывший военный аэродром. Сейчас это не место для посадки на транспортных средствах, там могут приземлиться только определенные пользователи.

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Напомним, недавно в Киевской области разбился легкомоторный самолет. В транспорте находились двое человек, они не пострадали. Спасатели ликвидировали возгорание самолета.

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