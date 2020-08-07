В ГБР завели дело о присвоении полицейскими средств в Харьковском университете МВД за период работы там нынешнего главы Полтавской ОГА Синегубова

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований начало проверку деятельности Харьковского университета внутренних дел за период, когда деканом одного из факультетов был Олег Синегубов - нынешний председатель Полтавской ОГА. Об этом сообщает NewsOne.

Основанием для открытия уголовного производства стали факты о полицейских, которые якобы присваивали средства, выделенные на повышение их квалификации. Следователи выяснили, что часть слушателей курсов приезжала в Университет внутренних дел только в первый и последний день обучения - чтобы получить необходимые подписи.

Также они подделывали документы, подтверждающие аренду жилья, оплату автобусных или железнодорожных билетов, использование "суточных" и тому подобное. Следователи ГБР насчитали почти полсотни инспекторов, полицейских, заместителей командиров взвода, начальников отдела и т. п, которые присваивали таким образом средства.

По мнению следователей, в этом расхитителям средств вероятно способствовали в университете. Ведь все документы с курсов таких полицейских не имели бы силы без подписей преподавателей и других сотрудников учебного заведения.

Олег Синегубов, нынешний глава Полтавщины, работал деканом факультета в Университете внутренних дел с ноября 2015 по октябрь 2019 года - и данный период фигурирует в уголовном производстве.

Проводятся мероприятия по установлению всех лиц, причастных к уголовному правоопрушення. Но пока ни одно лицо в рамках этого дела сообщение о подозрении не получило.