В ДТП в Эстонии погиб украинец

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По предварительной информации, мужчина превысил разрешенную скорость

В воскресенье, 21 июня, в Эстонии вблизи Таллинна в дорожно-транспортном происшествии погиб 43-летний гражданин Украины. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Как отмечается, трагедия случилась приблизительно в 4 часа утра на девятом километре дороги Таллинн-Саку. Мужчина, будучи за рулем, выехал на встречную полосу и врезался сначала в дорожное ограждение, а затем в опору моста.

В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для строительных работ металлические конструкции. По предварительной информации, на момент ДТП в авто находился только 43-летний украинец, который погиб на месте от телесных повреждений.

Кроме этого, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва отметил, что обстоятельства аварии и повреждения автомобиля указывают на то, что мужчина ехал с выше допустимой скоростью и не был пристегнут ремнем безопасности. Также на месте происшествия следов торможения обнаружено не было.

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К слову, на участке дороги, где произошло ДТП, было установлено временное ограничение скорости – 50 километров в час.

Напомним, ранее в Смоленской области Российской Федерации произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб по меньшей мере один граждан Украины, а еще трое получили травмы.