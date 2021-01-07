В ДТП на Хмельнитчине погибли супруги и пострадал ребенок

ДТП в Хмельницкой области Фото: Нацполиция

Сейчас эксперты выясняют причину трагедии

В Хмельницкой области на автодороге сообщением "Каменец-Подольский — Белогорье", в результате лобового столкновения двух авто погибли семейная и пострадал ребенок. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области в Facebook.

"Трагедия произошла утром на Рождество. На линию 102 поступило сообщение о том, что на автодороге сообщением "Каменец-Подольский — Белогорье", вблизи пгт Базалия столкнулись два легковых автомобиля — "ВАЗ-2109" и "Шкода Октавия", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что от столкновения пассажирка "ВАЗа", которая сидела на переднем сиденье погибла сразу. Водитель скончался по дороге в больницу. Их несовершеннолетнего ребенка госпитализировали в больницу.

Сейчас эксперты выясняют причину трагедии.

Новости по теме: В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные

Напомним, ранее в Киеве произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате чего от моста Патона было затруднено транспортное движение.