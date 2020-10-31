В Донецкой области жестоко избили экс-депутата райсовета (фото)

Владимир Грабовенко после нападения СтопКор

У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги

В Донецкой области жестоко избили бывшего депутата Волновахской районной совета Владимира Грабовенко. Об этом сообщил председатель обособленного подразделения ОО "Стоп коррупции города Святогорск Владимир Рыбалкин.

Как отмечается, нападение на политика произошло 30 октября в Волновахе. По словам пострадавшего, он услышал удар кирпичом в забор, вышел на улицу и увидел автомобиль темного цвета. После этого мужчина подошел к авто посмотреть на номера, однако в этот момент на него напали неизвестные с битами. На крик Грабовенко выбежала его жена, после чего нападавшие скрылись.

По предварительной информации, у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.

Так выглядит Украина без будущего.

Я его сначала не узнал.

Владимир Грабовенко Владимир Грабовенко говорит, что пам... Опубликовано Алексеєм Гавриловым Суббота, 31 октября 2020 г.

Заметим, Владимир Грабовенко с 2015 года занимал должность депутата Волновахского райсовета (председатель Лубинец В.). Политик занимался контролем правоохранительных органов и разоблачил уничтожение леса промышленными объемами. После этого он сложил мандат депутата.

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Кроме этого, Грабовенко печатал дома собственную газету "Народовластие, все про всех". Последняя публикация была "Лубинецкая Народная Республика". Отмечается, что до нападения мужчину пытались запугать, уничтожали деревья возле дома, анонимно и через пьяниц вбрасывали в Фейсбук клевету о том, что он якобы охотится на соседских котов.

Напомним, недавно в Сумской области двое злоумышленников напали на кандидата в депутаты и его семью: в мужчину выстрелили из огнестрельного оружия, а его жену избили.