В Донецкой области женщина пыталась продать своего новорожденного сына

Изъятые средства при задержании женщины в Маруиполе Офис генерального прокурора

Женщина была задержана при получении денег

В Мариуполе женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 400 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Женщина не состояла на медицинском учете как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев она подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика за 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была задержана во время получения денег. Мальчик был изъят и сейчас находится под надзором врачей в городской детской больнице.

Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы относительно сообщения задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Франковский районный суд Львова признал виновным водителя, который сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе во Львове, однако освободил его от отбывания наказания.

Отмечается, что авария произошла в январе 2020 года, когда во Львове водитель легковушки наехал на 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. Из-за ДТП мальчик получил открытый перелом костей левой голени со смещением, что считается тяжелым телесным повреждением с опасностью для жизни.