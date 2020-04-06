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В Донецкой области зафиксировали первую смерть от COVID-19

Фото из открытых источников

У умершего перед этим подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19

В городе Дружковка Донецкой области зафиксировали первую смерть, вызванную коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом 6 апреля сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

Как отмечается, умер 84-летний мужчина, у которого перед этим лабораторно подтвердили вирус SARS-CoV-2. 

По словам Кириленко, сейчас проводится работа по выявлению круга лиц, с которыми в последнее время контактировал умерший. 

Напомним, на прошлой неделе в так называемой "ДНР" сообщили об первом случае заболевания COVID-19 на неподконтрольной территории Донецкой области.  

Впоследствии там зафиксировали еще один случай коронавируса, после чего официальное количество инфицированных COVID-19 возросло до двух человек.

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