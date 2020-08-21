В Донецкой области задержали бывшего члена НВФ

Мужчина охранял горисполком по заданию противника

Задержание бывшего члена НВФ в Мариуполе Госпогранслужба

В Мариуполе Донецкой области разоблачили местного жителя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что мужчина выполнял задания НЗФ, одним из которых была охрана периметра горисполкома в Мариуполе, когда его захватила так называемая "ДНР".

На данный момент известно, что пограничники задержали предполагаемого злоумышленника и объявили ему о подозрении по статье "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, не так давно Служба безопасности Украины задержала члена НВФ, бывшего пулеметчика "батальона Восток", который принимал участие в боях в районе Донецкого аэропорта. В 2015 году мужчина покинул незаконную группировку и выехал на территорию России. После этого он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, где его и задержали.