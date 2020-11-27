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В Донецкой области военный избил, поджег и обокрал сослуживца

Фото из открытых источников

Пострадавший попал в больницу с ожогами и черепно-мозговой травмой

В Донецкой области военный одной из частей избил, поджег и обокрал товарища по службе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что мужчина нанес телесные повреждения своему сослуживцу. В частности, он избил потерпевшего, облил его горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами.

В результате этого солдата госпитализировали в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами пламенем правой нижней конечности.

Известно, что правоохранители задержали военнослужащего по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений, отсутствия отношений подчиненности, а также разбоя. Сейчас решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в Станице Луганской по горячим следам раскрыли убийство солдата, которое пытались выдать за самоубийство. Как оказалось, военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельное ранение сослуживцу.

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Ранее сообщалось, что в больнице умер украинский военный, которого ранил снайпер НВФ возле Авдеевки. Тогда проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов.

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