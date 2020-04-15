В Донецкой области разоблачили на взятке двух оперуполномоченных Нацполиции

Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом

Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ Задержания правоохранителей на взятке в Донецкой области Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух оперуполномоченных Лиманского отделения полиции в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Полицейские требовали 20 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители задержали майора и капитана полиции в Лимане возле райотдела во время получения части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, проверяется возможная причастность к делу других правоохранительных органов.

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Напомним, накануне первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника уличили во взяточничестве.