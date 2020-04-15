live
Новости » События Читати новину українською

В Донецкой области разоблачили на взятке двух оперуполномоченных Нацполиции

Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке двух оперуполномоченных Лиманского отделения полиции в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Полицейские требовали 20 тысяч гривен от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Правоохранители задержали майора и капитана полиции в Лимане возле райотдела во время получения части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, проверяется возможная причастность к делу других правоохранительных органов. 

Новости по теме: В Харьковской области поймали полицейского, который за взятку обещал не привлекать к ответственности за нарушение карантина

Напомним, накануне первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника уличили во взяточничестве.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина не может не работать полгода, - Шмыгаль Кабмин предлагает Раде сократить расходы бюджета из-за коронавируса, - Геращенко Карантин в Украине: Кабмин запретил увольнять госслужащих Кабмин разрешил принудительную госпитализацию лиц, которые имеют симптомы COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20