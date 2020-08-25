В Донецкой области разоблачили канал незаконных соцвыплат переселенцам, который организовала сотрудница банка

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Женщина проводила незаконно идентификацию лиц, находившихся в ОРДЛО

В Донецкой области пограничники вместе с правоохранителями разоблачили и блокировали канал незаконных соцвыплат жителям ОРДЛО, к которому причастна сотрудница банка. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, женщина совершала несанкционированные действия с информацией, которую обрабатывают в автоматизированных системах. Злоумышленница незаконно проводила идентификацию лиц, которые постоянно проживают на ВОТ Донецкой и Луганской областей, без их фактического присутствия, с целью дальнейшего начисления указанным лицам пенсионных и других социальных государственных выплат.

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Как отмечается, лица, в соответствии с которыми была проведена идентификация, в то время не находились на подконтрольной территории Украины.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса "несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях". Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

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Напомним, недавно контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из государственного бюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.