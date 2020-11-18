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В Донецкой области психически больной мужчина зарезал трехлетнюю дочь

Фото из открытых источников

О трагедии сообщила мать девочки

В Курахово Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который зарезал ножом свою трехлетнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Фейсбук.

Отмечается, что 40-летний местный житель, который по предварительным данным имел психические расстройства, в собственной квартире нанес несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости своей дочери, в результате чего ребенок скончался на месте.

Об убийстве сообщила мать девочки, которая не была дома во время трагедии. После этого на место инцидента выехали правоохранители, которые задержали мужчину.

Известно, что правоохранители ведут следственные действия по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка. Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, недавно в Луганской области раскрыли убийство солдата, которое пытались выдать за самоубийство. Как оказалось, один из военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельное ранение сослуживцу.

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