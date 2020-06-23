В Донецкой области пограничники задержали члена НВФ "ДНР"

У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт и военный билет

На Донетчине, неподалеку от КПВВ "Новотроицкое", пограничники задержали ефрейтора незаконных вооруженных формирований Фото: Госпогранслужба На Донетчине, неподалеку от КПВВ "Новотроицкое", пограничники задержали ефрейтора незаконных вооруженных формирований Фото: Госпогранслужба На Донетчине, неподалеку от КПВВ "Новотроицкое", пограничники задержали ефрейтора незаконных вооруженных формирований Фото: Госпогранслужба

На контрольном пункте "Березовое 2" пограничники задержали представителя незаконных вооруженных формирований "ДНР". Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Член НЗФ рассказал, что направляясь к своим позициям заблудился и случайно наткнулся на контрольный пост сил ООС.

"Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу в незаконных вооруженных формирований. Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного изъяли документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

В настоящее время задержанного передали в СБУ. Ему объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации".

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Напомним, в начале июня Служба безопасности Украины обнаружила и задержала в Мариуполе члена незаконных вооруженных формирований из "группы Безлера", который пытал украинских военных в 2014 году.