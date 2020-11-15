В Донецкой области обстреляли маршрутку, в которой перевозили членов УИК

Под Краматорском обстреляли автомобиль с членами УИК Нацполиция

Автомобиль обстреляли маркерами с краской

В Донецкой области 15 ноября злоумышленники обстреляли автомобиль, который стоял на территории одного из избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области

Как отмечается, инцидент произошел в день голосования во втором туре местных выборов, примерно в 12.25. В частности, к автомобилю Газель, который стоял возле одного из местных избирательных участков, подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.

Позже в гражданской сети "ОПОРА" уточнили, что автобус обстреляли в пгт Ясногорка вблизи здания школы, где был расположен участок.

"На этой машине развозили членов УИК к участкам, где они смогут проголосовать по месту своей регистрации. На тот момент в автомобиле находился только водитель. Он сообщил, что кроме лица, которое осуществило выстрелы пулями с краской, был еще один человек, который снимал это на мобильный телефон", - отметили в "ОПОРЕ".

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В то же время очевидцы добавили, что 23 выстрела пулями с краской совершил злоумышленник, который выскочил из здания школы с прикрытым лицом.

Впоследствии правоохранители зарегистрировали факт обстрела и начали проверку. Участников происшествия устанавливают.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Одессе правоохранители получили сообщение о минировании здания, в котором находится территориальная избирательная комиссия (ТИК).