В Донецкой области обстреляли маршрутку, в которой перевозили членов УИК
Автомобиль обстреляли маркерами с краской
В Донецкой области 15 ноября злоумышленники обстреляли автомобиль, который стоял на территории одного из избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области
Как отмечается, инцидент произошел в день голосования во втором туре местных выборов, примерно в 12.25. В частности, к автомобилю Газель, который стоял возле одного из местных избирательных участков, подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской.
Позже в гражданской сети "ОПОРА" уточнили, что автобус обстреляли в пгт Ясногорка вблизи здания школы, где был расположен участок.
"На этой машине развозили членов УИК к участкам, где они смогут проголосовать по месту своей регистрации. На тот момент в автомобиле находился только водитель. Он сообщил, что кроме лица, которое осуществило выстрелы пулями с краской, был еще один человек, который снимал это на мобильный телефон", - отметили в "ОПОРЕ".
В то же время очевидцы добавили, что 23 выстрела пулями с краской совершил злоумышленник, который выскочил из здания школы с прикрытым лицом.
Впоследствии правоохранители зарегистрировали факт обстрела и начали проверку. Участников происшествия устанавливают.
Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Одессе правоохранители получили сообщение о минировании здания, в котором находится территориальная избирательная комиссия (ТИК).