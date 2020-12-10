В Донецкой области мужчина захватил трех заложниц в банке и угрожал взорвать отделение

Злоумышленник требовал приезда правоохранителей, спецназовцев и журналистов

В Мариуполе Донецкой области злоумышленник с ножом и неизвестным предметом в руках пришел в банк, захватил трех работниц и угрожал взорвать здание. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 10 декабря. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, лежало взрывное устройство. После этого мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования. Нападавший требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.

Через пять минут после этого прибыли правоохранители, спасатели и другие экстренные службы. В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. На это злоумышленник не согласился и вел себя агрессивно, после чего выдвинул ноу требование: позвонить в город Торецк, где он жил раньше.

После этого было принято решение задерживать нападавшего. Это удалось и мужчину обезвредили, а заложниц освободили. Нападавшим оказался 30-летний житель города Торецк. Коробку, которую он имел при себе, проверили взрывотехники и не обнаружили там опасных предметов.

Сейчас по факту инцидента продолжаются следственные действия. Задержанному инкриминируют захват заложников.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу правоохранителей, которые незаконно лишили свободы жителя Львова и требовали от него 10 тысяч долларов в обмен на свободу. Правоохранители обвинили мужчину в угоне авто и предлагали освободить его в обмен на взятку.