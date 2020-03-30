В Донецкой области мужчина косой убил знакомого

В Славянске мужчина убил косой оппонента globallookpress.com

Ранения погибшему нанес 36-летний сын хозяина дома

В Славянске местный житель, который отбывал условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, убил косой знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

Как отмечается, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого местный житель трижды ударил знакомого сельскохозяйственным инструментом, от чего пострадавший скончался на месте.

Впоследствии выяснилось, что ранения погибшему нанес 36-летний сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. В частности, мужчина сначала дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался сбежать - нанес смертельный удар в спину.

В результате этого правоохранители задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания. Кроме этого, было начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Нападающему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

К слову, в 2014 году мужчина уже был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. В частности, часть с 8-летнего срока злоумышленник отбывал в местах лишения свободы, однако впоследствии был условно-досрочно освобожден.

Напомним, недавно в Малинском районе Житомирской области в лесополосе обнаружили мумифицированное тело неизвестного мужчины.