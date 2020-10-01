В Донецкой области из-за засухи и проблем с почвой поднялась пылевая буря

Из-за непогоды уровень загрязненности воздуха был опасным

В городе Краматорск Донецкой области поднялась пылевая буря, которая загрязнила воздух до опасного уровня. Об этом сообщает "Kramatorsk post".

Отмечается, что непогода продолжалась вчера, 30 сентября. "С середины дня в городе дул сильный ветер, местами капал небольшой дождь, а затем в воздух поднялся пыль. Из-за него ухудшилась видимость на улице, а еще пыль оседала на автомобили и одежду горожан", – говорится в сообщении.

Из-за этого сайт мониторинга качества воздуха Eco-City показывал "красный", опасный, уровень загрязнения воздуха в городе. В частности, были превышены показатели по пыли с размером частиц 2,5 мкм и 10 мкм. Сообщается, что такой воздух влияет даже на здоровых людей. При этом гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещено находиться на улице, ведь повышается риск возникновения инсульта и инфаркта.

По словам представительницы местного центра гидрометеорологии Светланы Марчук, на образование пылевых бурь влияют структура и уровень влажности почвы, характер рельефа местности, скорость ветра и тому подобное. "В нашей ситуации все сошлось: засуха, деградация и обезвоживания почв в результате выращивания монокультур, порывы ветра до 15-20 м/с", – сказала Марчук.

Кроме того, метеоролог добавила, что в степной зоне Донецкой возвышенности продолжительность пылевых бурь может составлять более 10 часов.

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