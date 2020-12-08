В Донецкой области двух депутатов обвиняют в организации " референдума"

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За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет

В Донецкой области будут судить двух депутатов Мироновской поселкового совета, которые в 2014 году поддержали проведение "референдума" по признанию "ДНР". Об этом сообщает прессслужба региональной прокуратуры.

"За посягательство на территориальную целостность Украины двум депутатам грозит до 5 лет за решеткой

Донецкой областной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Мироновской поселкового совета Бахмутского района, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования было установлено, что в мае 2014 года двое депутатов поселкового совета рассмотрели и положительно проголосовали по вопросу проведения в помещении Мироновского дворца культуры "референдума" о признании государственной самостоятельности так называемой "ДНР".

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Лозовском районе Харьковской области правоохранители предотвратили захват власти через проведение незаконного местного референдума.