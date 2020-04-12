В доме во время пожара нашли тела трех детей

Фото с места пожара ГСЧС

Причины смерти трех несовершеннолетних детей устанавливаются

В воскресенье, 12 апреля, в частном жилом доме в селе Костомаровка Кировоградской области вспыхнул пожар, во время тушения которого были найдены тела трех детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается сигнал о пожаре спасатели получили в 13:32. На момент прибытия пожарных возгорание наблюдалось в жилом доме площадью 24 квадратных метров.

Впоследствии, во время тушения пожара в одной из комнат дома были обнаружены тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения.

Фото с места пожара ГСЧС

По предварительной информации, в 14:45 пожар был локализован и в 16:20 – ликвидирован.

Обстоятельства смерти трех детей, а также причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, недавно в Киевской области, в селе Плоское, в частном жилом доме произошел пожар, в результате чего погибли трое маленьких детей.