В ОРДО заявили о первом случае заражения COVID-19

В "ДНР" обнаружили первый случай COVID-19 Фото из открытых источников

Инфицированная женщина недавно вернулась из Москвы

Во вторник, 31 марта, в так называемой "ДНР" сообщили о первом случае заболевания COVID-19 на неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом заявила так называемая "министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко, сообщает hromadske.

Как отмечается, коронавирус обнаружили у женщины, которая 19 марта приехала из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. Через несколько дней, 24 марта, ей стало плохо, а 29 марта она обратилась на горячую линию местного "Минздрава".

Впоследствии женщине вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. По предварительной информации, состояние здоровья пациентки стабильное, температуры у нее нет.

Напомним, недавно в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.