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В Днепропетровской области взорвалась граната в доме, двоих детей госпитализировали

Граната взорвалась в одном из жилых домов Нацполиция

Двое парней 6 и 14 лет получили травмы рук, живота и лица

В поселке Карнауховка Днепропетровской области в одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего два ребенка получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Инцидент произошел в субботу, 9 января, примерно в семь вечера. Отмечается, что взрыв случился в доме, где проживала семья с 6-летним ребенком. В тот вечер у них в гостях находился подросток. 

В результате взрыва два парня 6 и 14 лет получили травмы рук, живота и лица. С ранениями детей доставили в областную детскую больницу. О состоянии их здоровья не сообщается. 

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Также следователи по данному факту открыли уголовное производство по двум статьям 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Сейчас продолжается расследование, в ходе которого планируют установить обстоятельства преступления и происхождение боеприпаса. 

Напомним, недавно во Львовской области произошел взрыв в жилом доме, в результате чего мужчина получил травму и термические ожоги.

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