В Днепропетровской области в пожаре погибли мать с ребенком

Пожар произошел в селе Новопавловка Днепропетровской области ГСЧС

Спасатели нашли тела погибших при ликвидации возгорания

В Днепропетровской области произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия случилась 30 января утром в частном жилом секторе на улице Центральная в селе Новопавловка Межевского района. Информацию о возгорании спасатели получили в 8:00.

Впоследствии было установлено, что пожар произошел внутри частного жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарные нашли тела двух человек. Как выяснилось, погибла женщина 1931 года рождения и ее сын 1955 года рождения.

В результате пожара погибли два человека Фото: ГСЧС В результате пожара погибли два человека Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, огонь повредил домашнее имущество в одноэтажном жилом доме на площади 5 м. кв.

Пожар удалось локализовать через 36 минут после получения вызова, в 8:44 его полностью погасили.

Напомним, недавно в городе Павлоград Днепропетровской области произошел пожар в общежитии, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека.