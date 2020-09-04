В Днепропетровской области в карьере нашли тело утонувшего парня

Об исчезновении парня сообщили 1 сентября

В Днепровском районе Днепропетровской области водолазы достали из карьера тело 16-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел в селе Старые Кодаки, где во время отдыха на берегу карьера пропал парень. Его личные вещи находились на берегу водоема.

Прибывшие на место происшествия спасатели обследовали береговую линию вокруг карьера протяженностью 800 м, однако пропавшего не обнаружили. Впоследствии водолазы-спасатели обследовали акваторию водоема около 900 кв. метров, пропавшего не обнаружено.

Как отмечается, 2 и 3 сентября сотрудники ГСЧС также проводили работы по поиску утонувшей ребенка. Всего было обследовано 24 000 кв. акватории подводной части и 20 000 кв. метров водной поверхности карьера.

В пятницу, 4 сентября, при обследовании водоема около 600 кв. метров, при помощи водолазного снаряжения спасатели обнаружили тело погибшего мальчика, 2004 года рождения, на глубине 6 метров и на расстоянии 15 метров от берега.

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