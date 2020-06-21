В Днепропетровской области в ДТП погибли 3 человека, еще 4 пострадали

Фото с места ДТП ГСЧС

Тела погибших были заблокированы в изуродованном автомобиле

В субботу ночью в Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием восьми человек, среди которых дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, информацию об аварии на 429 км автодороги Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье спасатели получили в 22:08.

Как выяснилось, с грузовиком "DAF", который разворачивался, на большой скорости столкнулся легковой автомобиль "NISSAN Maxima" с 7 людьми в салоне, среди которых было три ребенка. В грузовом автомобиле находился 1 водитель.

В результате столкновения погибли два мужчины и один ребенок. Еще четверо (две женщины и два мальчика) пострадали. Тела двух мужчин пришлось деблокировать из покореженного автомобиля.

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Отмечается, что пострадавших с политравмами госпитализировали в тяжелом состоянии в Областную детскую клиническую больницу и Областную клиническую больницу им. Мечникова.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств трагического ДТП.

Напомним, недавно в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария с участием трех автомобилей и грузовика, в результате чего погибли четверо человек.