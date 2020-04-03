В Днепропетровской области установили палаточный городок для обсервации с душевыми и раздевалками
В лагере могут быть размещены около 130 человек
Спасатели ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев для прохождения обсервации.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инициатива была предложена областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей.
Всего в лагере могут быть размещены около 130 человек.
Сейчас там находится 65 палаток, приспособленных для проживания людей.
Кроме этого, в палаточном городке есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены.
Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.
Как добавили в ГСЧС, там решили разместить и специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.
Местные власти предполагают, что опыт Днепропетровской области в реализации этого пилотного проекта может быть использован по всей стране.
Напомним, ранее стало известно, что правительство обязало отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается из ОРДЛО и оккупированного Крыма.
До этого заместитель министра внутренних дел Геращенко заявил, что полиция нашла и оштрафовала каждого, кто сбежал из обсервации в отеле "Казацкий".