В Днепропетровской области установили палаточный городок для обсервации с душевыми и раздевалками

Палаточный городок вблизи села Могилев на Днепропетровщине Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

В лагере могут быть размещены около 130 человек

Спасатели ГСЧС Украины в Днепропетровской области установили палаточный городок на выезде из региона вблизи села Могилев для прохождения обсервации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инициатива была предложена областной властью как пилотный проект изолированного городка для обсервации людей.

Всего в лагере могут быть размещены около 130 человек.

Сейчас там находится 65 палаток, приспособленных для проживания людей.

Кроме этого, в палаточном городке есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками для личной гигиены.

Также на территории городка расположены 2 палатки для пребывания медицинского персонала.

Как добавили в ГСЧС, там решили разместить и специальные рамки для проведения дезинфекции и автомобиль для термической обработки вещей и постельного белья.

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Местные власти предполагают, что опыт Днепропетровской области в реализации этого пилотного проекта может быть использован по всей стране.

Напомним, ранее стало известно, что правительство обязало отправлять на обязательную обсервацию всех, кто возвращается из ОРДЛО и оккупированного Крыма.

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До этого заместитель министра внутренних дел Геращенко заявил, что полиция нашла и оштрафовала каждого, кто сбежал из обсервации в отеле "Казацкий".