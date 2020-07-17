В Днепропетровской области разоблачили банду, которая занималась похищением и пытками людей

Также правоохранители обнаружили у преступников целый арсенал оружия

В городе Никополь Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала главаря и четверых участников организованной преступной группировки, которая запугивала и пытала граждан. Об этом сообщает пресслужба СБУ.

Согласно сообщению, во время обысков правоохранители изъяли огромный арсенал оружия, в том числе: 4 автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов до ручных гранатометов, пулеметы Дегтярева и РПК-74, 2 мины МОН-50 и ОЗМ-72, 4 гранатометных выстрела ВОГ-25, 3 пистолеты-пулеметы ППШ, артиллерийский выстрел, 20 ружей, 5 пистолетов Макарова, граната РКГ-3 с задором и почти 4,5 тысяч патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

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Также сотрудники спецслужб обнаружили 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1, 15 запалов УЗРГМ-2, помповое ружье, 7 бронежилетов, 4 дымовые шашки, 9 сигнальных ракет, номерные знаки и документы на различные автомобили. Известно, что все оружие и боеприпасы хранили в гараже организатора группы.

Как отмечается, у участников группировки обнаружили компьютерную технику, черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также значительную сумму наличных денег.

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По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, недавно в Киевской области сотрудники полиции вместе с бойцам КОРД провели спецоперацию по задержанию вооруженной банды, которая совершила разбойное нападение на предпринимателя.