В Днепропетровской области перевернулся автобус с пассажирами, 15 пострадавших

Фото с места ДТП Нацполиция

Водитель выехал за пределы проезжей части, в результате чего автобус слетел в кювет

В четверг, 23 июля, в Днепропетровской области автобус с пассажирами попал в ДТП, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в Петриковском районе. По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил выезд автобуса за пределы проезжей части.

В результате этого транспорт слетел в кювет и перевернулся. Известно, что на момент аварии в автобусе находились около 20 пассажиров, из них 15 – доставили в лечебные учреждения с ранениями.

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Кроме этого, в полиции отметили, что после инцидента водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время принимаются меры для его задержания. Также событие зарегистрировали, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в этот день еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло в Винницкой области. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли 4 человека, еще двое пострадали.