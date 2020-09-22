В Днепропетровской области перед судом предстанет 21-летняя девушка, которая делала "закладки" наркотиков

Фото из открытых источников

Наркотики злоумышленница прятала в клумбах и под забором

В Днепропетровской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летней гражданки, которая распространяла наркотики и психотропные вещества через "закладки". Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно сообщению, чтобы заработать денег, девушка в июне 2020 года приобрела более 20 г каннабиса и запрещенные психотропные вещества PVP и 5F-MDMB-PICA общей массой около 4 г для дальнейшего сбыта.

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Впоследствии она расфасовала эти наркотические средства и психотропные вещества в 48 свертках, часть которых спрятала в местах массового пребывания граждан (в клумбах и под заборами), после чего сняла фото с координатами тайника для передачи будущим покупателям.

Как отмечается, сейчас прокуратура направила в суд обвинительный акт за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (Незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт в местах массового пребывания граждан опасных наркотических средств и психотропных веществ в крупных размерах).

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Напомним, ранее в Киеве вблизи следственного изолятора на улице Дегтяревской правоохранители задержали мужчину, который с помощью квадрокоптера пытался переправить наркотики задержанным.