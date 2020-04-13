В Днепропетровской области обнаружили 11 новых случаев коронавируса, - ОГА

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Всего за сутки в Днепропетровской области было сделано 228 тестов на коронавирус

В Днепропетровской области зафиксировали 11 новых заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Среди новых случаев больше всего заражений произошло в городе Павлоград. Там инфицировались 6 граждан. Еще 2 случая коронавируса обнаружили у жителей Кривого Рога. По одном случае зафиксировали в Днепре, а также в Павлоградском и Первомайском районе, в том числе заболела 15-летняя девушка.

"Все больные из Павлограда и районов, включая детей, были контактными с людьми из среды ХЦ "Новое поколение" в Першотравенске", - отметили в ОГА.

Всего за сутки в Днепропетровской области было сделано 228 тестов на коронавирус.

Сейчас в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.