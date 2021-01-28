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В Днепропетровской области мужчина взорвал самодельную взрывчатку возле детсада

Фото из открытых источников

В результате подрыва никто не пострадал

В Никополе Днепропетровской области мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 27 января, около 13:00. Заведующая детсада заявила в полицию о взрыве вблизи котельной на территории заведения. На месте взрыва следователи обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства и направили их на экспертизу.

Кроме того, правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний мужчина, которого уже привлекали к уголовной ответственности. Полицейские отметили, что его обоснованно подозревают в совершении хулиганских действий.

По данному факту происшествия возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения нарушителю.

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Напомним, в Виннице 11 января на территории детского сада сработало взрывное устройство, которое сперва восприняли как мячик, которым играли дети. После взрыва у детей загорелась верхняя одежда. Один ребенок получил незначительный ожог.

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