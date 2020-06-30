В Днепропетровской области мужчина посреди улицы застрелил человека

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Злоумышленник использовал оружие, которое переделал в кустарных условиях

В городе Новомосковск на одной из улиц между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в другого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент случился в воскресенье, 28 июня, на улице возле магазина. Между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого 42-летний злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска скончался в больнице.

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Впоследствии полицейские установили личность стрелка и задержали его. Кроме этого, правоохранители изъяли и направили на экспертизу орудие преступления - стартовый пистолет "STALKER", кустарно переделанный для отстрела патронов.

Как отмечается, мужчине, который смертельно ранил местного жителя, вручено уведомление о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Напомним, в этот же день в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб.