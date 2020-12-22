В Днепропетровской области мужчина набросился с кулаками на медсестру из-за просьбы пересесть

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Мужчина и ранее вызывающе вел себя в отношении персонала

В городе Каменское Днепропетровской области пациент, пришедший на процедуру гемодиализа, напал на медсестру из-за того, что она попросила пересесть на другую кровать. Об этом сообщает "Информатор".

Согласно сообщению, инцидент произошел 19 декабря, около 05:30, в городской больнице №7. Мужчина и раньше вел себя вызывающе с медсестрами - щипал и хватал женщин за ягодицы и живот.

На этот раз пациента попросили поменять привычную кровать для проведения гемодиализа, поскольку из-за эпидемиологической ситуации отделение было вынуждено откорректировать график для пациентов амбулаторного лечения. Тогда мужчина начал ругаться и даже применил силу.

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"Он подлетел ко мне, схватил за шею и оторвал от пола. Я схватила его за кожу на грудной клетке и ногами стала отбиваться. Эта особь мужеского пола поставила меня на пол, потом схватила за шиворот, открыла дверь зала и как паршивого котенка вытолкала в коридор отделения при этом дважды нанеся удары кулаком по рукам. Он замахнулся еще раз — в голову (я прикрыла лицо руками) — удар прошел по рукам, сбив щиток с лица", - рассказала потерпевшая.

Как отмечается, женщина написала заявление в полицию и зафиксировала полученные травмы. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно в Славянске мать набросилась с кулаками на фельдшера экстренной медицинской помощи из-за отказа проводить ее ребенку ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19.