В Днепропетровской области коронавирус обнаружили еще у трех человек

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Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек

В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"Коронавирус обнаружили у одного жителя Подгородного 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, с Каменского, 1962 и 1972 года рождения. Еще 88 тестов сегодня показали отрицательный результат", - сказано в сообщении.

Так, всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.