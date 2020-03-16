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В Днепропетровской области автомобиль въехал в минимаркет, пострадали два человека

Сейчас пострадавшие находятся в тяжелом состоянии

В Новомосковском районе Днепропетровской области спасателям пришлось доставать из авто двух людей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона. 

Согласно сообщению, инцидент случился в ночь на понедельник, 16 марта на автодороге "М-04" вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района.

Спасатели, прибывшие на место происшествия установили, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и совершил столкновение с минимаркетом "Маяк", в результате чего двое человек оказались в ловушке в автомобиле и нуждались в помощи.

Сотрудниками пожарно-спасательного подразделения деблокировали двух пострадавших из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. Состояние здоровья двух пострадавших – тяжелое.

Напомним, в результате страшной дорожно-транспортного происшествия на севере Словакии погибли двое граждан Украины, также один человек получил телесные повреждения, 14 - умеренные травмы, 16 - легкие.

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