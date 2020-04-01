В Днепропетровской области будут судить мужчину, который пьяным убил двух собак
Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы
В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил двух собак. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура.
"В январе 2020 года указанный гражданин, находясь на лестничной площадке многоэтажки в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ножом убил двух собак, одна из которых его собственная", - говорится в сообщении.
В настоящее время судебное разбирательство уголовного производства продолжается, фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Снятинском районе в селе Стецева мужчина поиздевался над собакой и избил ее.