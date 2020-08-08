В Днепре задержали киллера, которого 5 лет разыскивал Интерпол

Мужчина в 2016 году совершил заказное убийство в Болгарии Нацполиция

Мужчину разыскивали из-за заказного убийства в Болгарии

В Днепре задержали 35-летнего киллера, который несколько лет разыскивался правоохранительными органами Болгарии. Мужчина скрывался в Украине под чужим именем. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, преступника объявили в международный розыск в 2016 году за совершение заказного убийства в Болгарии. Впоследствии стало известно, что киллер скрывался на территории Украины. Кроме этого, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он использовал документы, выданные на другое лицо.

Убийцу задержали в четверг, 6 августа, во время проведения розыскных мероприятий. После чего в его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы к нему. Также там были найдены документы с фотографией злоумышленника, однако на другое имя.

Сейчас продолжаются следственные действия. В частности, проверяют, как злоумышленник получил изъятые документы. Кроме этого, следователи устанавливают, был ли задержанный причастен к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

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Напомним, недавно в Харькове правоохранители задержали 59-летнего иранца, которого разыскивала Международная организация уголовной полиции за совершение мошенничества. Мужчина находился в международном розыске с 2016 года.