В Днепре задержали бывшего разведчика так называемой "ЛНР"

Бывший член НВФ после службы переехал в Днепр

В Днепре разоблачили и задержали жителя Луганска, который является бывшим разведчиком так называемой "ЛНВ". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что бывший десантник присоединился к незаконным вооруженным формированиям и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты противника. После этого злоумышленник возглавил подразделение в так называемом "3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады".

Позже мужчина решил оставить "службу" в НВФ и переехал в Днепр, где смог трудоустроиться.

Известно, что бывшему разведчику сообщили о подозрении в совершении преступления по статье об участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. В столице злоумышленник устроился в одну из телекоммуникационных компаний.

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Ранее сообщалось, что правоохранители объявили подозрение члену НВФ, пытавший украинских пленных. Злоумышленник сейчас скрывается на временно неподконтрольной территории.