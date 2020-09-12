В Днепре взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавшие

Взрыв в Днепре Фото из открытых источников

Предварительно взорвался самородный устройство на основе гранаты

В Днепре на одной из улиц Индустриального района вечером 11 сентября произошел взрыв. Правоохранители считают, что сдетонировало самодельное взрывное устройство на основе гранаты РГД-5. Об этом сообщает прессслужба полиции Днепропетровской области.

В момент взрыва по улице проходил местный житель. В результате взрыва мужчина получил травмы рук и ног и был госпитализирован.

Полиция планирует возбудить дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который изготовил и заложил взрывное устройство, а также устанавливают все обстоятельства происшествия.

Новости по теме: Взрыв в общежитии в Черниговской области: Полиция открыла уголовное производство и назвала причину инцидента

Ранее сообщалось, что вблизи Станицы Луганской, что на Луганщине, во время тушения пожара сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет, в результате чего было ранен спасатель.