live
Новости » События Читати новину українською

В Днепре вспыхнул пожар в жилом доме

Во время инцидента никто не пострадал

В Самарском районе Днепра произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Согласно сообщению, инцидент случился в доме на улице Олешковской. Спасатели, прибывшие на место, установили, что огнем охвачен второй этаж и крыша дома. Пламя мгновенно охватило деревянные перекрытия и помещения второго этажа. 

Новости по теме: В Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке, который перерос в пожар

Как отмечается, существовала угроза распространения пожара на вплотную расположенные хозяйственные постройки и гараж. В целом огонь уничтожил крышу дома на площади 150 м. кв. Было повреждено деревянное перекрытие на площади 50 м. кв. 

Также известно, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению было привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости по теме: На российской станции в Антарктиде произошел масштабный пожар

Напомним, утром во вторник, 23 июня, в Чернобыльской зоне спасатели потушили лесной пожар, который вспыхнул 21 июня. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Протесты медиков в Киеве и разрушительная непогода на западе Украины: Главное за 23 июня Иран готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ" Через несколько дней Иран отправит черный ящик "МАУ" во Францию, - МИД Зеленский пригрозил Ирану международными судами из-за катастрофы самолета "МАУ"
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Андрей Деркач | HARD с Влащенко | 23.06.20
Михаил Волынец | Ток-шоу
Пленки Порошенко-Байдена. Уровень поддержки власти. Нормандская встреча | Ток-шоу