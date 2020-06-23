В Днепре вспыхнул пожар в жилом доме

Во время инцидента никто не пострадал

Пожар в жилом доме в Днепре Фото: ГСНС Пожар в жилом доме в Днепре Фото: ГСНС

В Самарском районе Днепра произошло возгорание в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, инцидент случился в доме на улице Олешковской. Спасатели, прибывшие на место, установили, что огнем охвачен второй этаж и крыша дома. Пламя мгновенно охватило деревянные перекрытия и помещения второго этажа.

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Как отмечается, существовала угроза распространения пожара на вплотную расположенные хозяйственные постройки и гараж. В целом огонь уничтожил крышу дома на площади 150 м. кв. Было повреждено деревянное перекрытие на площади 50 м. кв.

Также известно, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению было привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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Напомним, утром во вторник, 23 июня, в Чернобыльской зоне спасатели потушили лесной пожар, который вспыхнул 21 июня.