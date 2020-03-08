В Днепре временно закрыли аэропорт из-за обнаруженых боеприпасов времен Второй мировой войны

Устаревшие боеприпасы нашли во время проведения земельных работ

Международный аэропорт "Днепропетровск" Фото из открытых источников

В Днепре временно прекратили работу международного аэропорта "Днепропетровск", поскольку на территории аэропорта обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, опасные находки обнаружили в субботу, 7 марта, на территории ведомственной заправочной станции аэропорта. Во время проведения земельных работ в почве нашли две авиабомбы SC-10 времен Второй мировой войны.

Также известно, что по состоянию на 18:00 субботы работы по изъятию боеприпасов приостановлено, поскольку существует возможность нахождением в земли других взрывоопасных предметов. От ГСЧС привлечено пиротехнический расчет. Организована охрана места обнаружения и дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта. Продолжение работ запланировано на 8 марта.

Напомним, ранее на территории школы в селе Большой Дальник Беляевского района Одесской области нашли 346 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой войны.