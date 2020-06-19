В Днепре во время задержания застрелили полицейского

На Запорожском шоссе застрелили полицейского Нацполиция

Раненый полицейский успел надеть наручники на нападавшего, после чего умер от полученных травм

В пятницу, 19 июня, в Днепре на Запорожском шоссе во время задержания подозреваемого в разбойном нападении от огнестрельного ранения погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, 19 июня утром в городе было совершено разбойное нападение. После этого для задержания злоумышленника всем оперативникам и патрульным нарядам предоставили его приметы и описание автомобиля.

Позже во время патрулирования полицейские увидели похожий по описанию автомобиль и задержали водителя. Для установления его личности правоохранители решили доставить мужчину в участок.

Однако, во время движения автомобиля злоумышленник достал пистолет Макарова и начал стрелять в оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданского, который сидел рядом. Отмечается, что во время этого раненый милиционер смог выхватить у нападавшего оружие и надеть на него наручники.

Позже 26-летний полицейский скончался от полученных ранений.

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Напомним, недавно в Черновицкой области задержанный грабитель открыл огонь в сторону полицейских. В результате двое мужчин получили ранения.