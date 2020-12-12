В Днепре строительный кран насмерть придавил мужчину

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель Фото из открытых источников

Кран упал на автобетоносмеситель, за рулем которого на момент аварии находился мужчина

В Днепре строительный кран упал на автобетоносмеситель, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, инцидент произошел 12 декабря примерно в 10:44 в Индустриальном районе.

"На улице Березинская строительный кран упал на автобетоносмеситель, водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, чтобы высвободить тело мужчины из автомобиля. Причины и другие подробности трагедии в ГСЧС не уточнили.

Напомним, недавно в Польше во время строительных работ сорвалась железобетонная конструкция, в результате чего погиб гражданин Украины.