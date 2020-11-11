В Днепре столкнулись пять автомобилей, есть погибший и пострадавшие

Авария произошла после проезда одной из легковушек на красный сигнал светофора

В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду, 11 ноября, в 01:36. Как оказалось, автомобиль Infiniti пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Honda. После этого Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части, из-за чего произошло столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Infiniti, их госпитализировали. Также во время ДТП от полученных травм на месте погибла женщина - пассажир легковушки Honda.

К месту происшествия сразу отправились сотрудники ГСЧС, которые отключили элементы питания автомобилей для предотвращения возникновения возгорания и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. Сейчас правоохранители устанавливают детали ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области, водителя автомобиля Infiniti задержали. Сегодня, 11 ноября, ему планируют вручить уведомление о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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