В Днепре "щедрый" мужчина предложил патрульным вместе "покурить коноплю", его задержали
Отказ правоохранителей оскорбил мужчину
В Днепре задержали мужчину, который подошел к патрулю полицейских и предложил им вместе "покурить коноплю". Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел несколько дней назад на улице Карагандинской. К патрульному экипажу подошел неизвестный и предложил полицейским вместе "покурить коноплю".
Как отмечается, у мужчины были признаки наркотического опьянения. Он также показал инспекторам сверток, в котором было вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Следует заметить, что 35-летний житель Днепра обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и доставили его в отделение полиции.
Напомним, недавно в Киеве задержали двух наркодилеров, у которых изъяли марихуаны на 15 млн гривен.