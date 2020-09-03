В Днепре "щедрый" мужчина предложил патрульным вместе "покурить коноплю", его задержали

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Отказ правоохранителей оскорбил мужчину

В Днепре задержали мужчину, который подошел к патрулю полицейских и предложил им вместе "покурить коноплю". Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел несколько дней назад на улице Карагандинской. К патрульному экипажу подошел неизвестный и предложил полицейским вместе "покурить коноплю".

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Как отмечается, у мужчины были признаки наркотического опьянения. Он также показал инспекторам сверток, в котором было вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Следует заметить, что 35-летний житель Днепра обиделся, когда патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и доставили его в отделение полиции.

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Напомним, недавно в Киеве задержали двух наркодилеров, у которых изъяли марихуаны на 15 млн гривен.