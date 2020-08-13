В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен

Деятельность центра проводили на территории восьми областей

Сотрудники Службы безопасности пресекли в Днепре деятельность масштабного конвертационного центра с общим ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, организаторы проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

Как отмечается, по заказу клиентов, среди которых были и представители государственных предприятий, злоумышленники переводили деньги в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.

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Кроме этого, "сотрудники" центра проводили легализации доходов, полученных преступным путем, через подконтрольные коммерческие структуры, в том числе и за рубежом. За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Во время обысков по местам жительства и в автомобилях злоумышленников правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флеш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно во Львове разоблачили местного жителя, который организовал "конвертационный центр" и предоставлял бизнесменам услуги по обналичиванию безналичных средств.