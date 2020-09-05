В Днепре провокаторы “авторитета” Петровского напали на мэра Филатова: Горожане сами задержали негодяев

В Днепре напали на мэра Филатова Днепр Оперативный

Сегодня в Днепре провокаторы и организаторы беспорядков, находящиеся на зарплате у "авторитетного" бизнесмена Петровского, напали на мэра Бориса Филатова, который проводил очередную встречу с горожанами, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел днем в субботу в одном из дворов на левом берегу Днепра.

Сами горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего. Им оказался профессиональный провокатор, находящийся на зарплате у "авторитетного" бизнесмена Петровского. Подстрекателя и его подельников сопровождали на месте событий сотрудники СМИ олигарха Коломойского. Несмотря на инцидент, Борис Филатов продолжил встречу с людьми, которые были признательны мэру за продуктивное общение.

"Мы пришли поговорить с мэром, задать вопросы. Появились вот эти молодчики, стали кричать, мешали людям общаться с мэром, пытались срывать встречу, потом кинули в Бориса Филатова зеленкой. Это возмутительно и недопустимо!", - говорит местный житель Виталий Николаевич.

"Что это за безобразие! - написала в соцсети жительница Днепра Анна Сергеевна. - Прямо как в 90-е - какие-то подонки нападают на людей, на мэра города. Куда смотрит полиция? Надо наказать негодяев!".

"Не надо нас запугивать! - возмущен днепрянин Никита. - Вот эти фокусы с зеленкой - дичь полная. А Филатов - кремень, не испугался и продолжал говорить".

Охране Филатова удалось остановить самосуд над титушками "авторитета".

В Днепре напали на мэра Филатова Днепр Оперативный

Городской голова заявил, что мафия не сможет его запугать и он продолжит встречи с людьми.

После нападения на мэра Филатова горожане требуют от правоохранителей оперативно отреагировать на сегодняшний инцидент и остановить беспредел, который пытаются раскрутить в Днепре люди из криминальных кругов.

В Днепре напали на мэра Филатова Днепр Оперативный

В Днепре напали на мэра Филатова Днепр Оперативный

Напомним, как сообщали СМИ, наемники "авторитетного" бизнесмена Петровского в минувшем году собирались устроить беспорядки во время Дня города.