В Днепре произошел пожар в многоэтажке, эвакуировали более 20 человек

В здании загорелась лифтовая шахта

В Днепре в ночь на 23 августа произошел пожар в лифтовой шахте многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что из-за огня спасателям пришлось эвакуировать 23 человека, среди которых трое детей. Пожар охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. Вследствие этого, была задымлена лестничная клетка, что привело к препятствию для свободной эвакуации жителей верхних этажей.

Сейчас известно, что погибших и пострадавших из-за пожара нет. Огнем повреждена лифтовая шахта с первого по третий этаж, лифтовая кабина и высоковольтный кабель. Спасателям удалось ликвидировать пожар около полуночи.

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Напомним, недавно в жилой многоэтажке на проспекте Науки в Киеве произошел пожар, в результате которого в огне погибла 80-летняя женщина. Как стало известно, женщина 1940 года рождения, в квартире которой начался пожар, жила там сама и на момент пожара находилась дома. Попытки открыть дверь в квартиру были неудачными, поэтому спасти старушку не удалось.