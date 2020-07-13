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В Днепре полицейская выстрелила себе в голову, - СМИ

После выстрела женщина оставалась в живых, но врачи не смогли спасти ее жизнь

В Днепре полицейская в служебном кабинете выстрелила себе в голову из табельного оружия. Об этом сообщил пользователь Facebook Александр Слободенюк.

"11 июля в Самарском ВП (переименованные РОВД) 30-летняя старший лейтенант превенции выстрелила себе в голову из табельного пистолета Макарова прямо в своем рабочем кабинете", - рассказал он.

По его словам, после выстрела женщина оставалась в живых и была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Эту информацию "Сегодня" без сообщения каких-либо подробностей трагедии подтвердила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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Ранее в Днепре при задержании подозреваемого в разбойном нападении от огнестрельного ранения погиб работник полиции. 

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