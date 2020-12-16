В Днепре погибли три человека при пожаре в жилом доме
К ликвидации привлекли 15 спасателей и три единицы техники
Ночью с 15 на 16 декабря в Новокодакском районе Днепра произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Согласно сообщению, информация об инциденте на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района поступило к спасателям в 23:15.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух владельцев.
Как отмечается, во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Погибшие оказались лицами мужского пола, другие данные устанавливаются.
Пожар удалось локализовать в 00:17 и ликвидировать в 01:30. Всего огнем было повреждено хозяйственное строение (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.
Напомним, недавно в российском регионе Башкортостан вспыхнула пожар в доме престарелых, унесшей жизни 11 человек.