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В Днепре погибли три человека при пожаре в жилом доме

К ликвидации привлекли 15 спасателей и три единицы техники

Ночью с 15 на 16 декабря в Новокодакском районе Днепра произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Согласно сообщению, информация об инциденте на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района поступило к спасателям в 23:15. 

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух владельцев.

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Как отмечается, во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Погибшие оказались лицами мужского пола, другие данные устанавливаются.

Пожар удалось локализовать в 00:17 и ликвидировать в 01:30. Всего огнем было повреждено хозяйственное строение (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.

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Напомним, недавно в российском регионе Башкортостан вспыхнула пожар в доме престарелых, унесшей жизни 11 человек. 

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