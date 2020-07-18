В Днепре пенсионерки и мужчина избили женщину и вытолкали ее из маршрутки. Видео

Фото из открытых источников

Водитель и пассажиры не вмешались в конфликт, а также не вызвали полицию

В Днепре в субботу, 18 июля, в маршрутке №101А произошла словесная перепалка между женщиной и пенсіонерками. В результате один из пассажиров автобуса решил применить силу против женщины, избив ее кулаками. Соответствующее видео опубликовал портал "Інформатор".

Как отмечается, женщина после посадки в маршрутку оплатила два места, так как к ней в дороге должен был кто-то подсесть. Также некоторые очевидцы утверждают, что от нее был слышен запах спиртного. Однако, проигнорировав просьбу женщины, место заняла пенсионерка. После чего между гражданками началась словесная перепалка, которая переросла в стычку. Несколько гражданок, которые сидели рядом, набросились на женщину с "плевками и вырыванием волос". Со временем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщины, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

Затем группа "возмущенных" вытолкнула потерпевшую из маршрутки, разорвав ей одежду.

Отметим, что водитель и пассажиры не вмешались в конфликт. Также никто не вызвал полицию.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика!

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